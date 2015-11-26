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Autopsy

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21 июл 2021 : 		 AUTOPSY расстались с басистом

30 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза AUTOPSY

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза AUTOPSY

6 окт 2020 : 		 Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

22 май 2019 : 		 AUTOPSY могут оказаться в студии в этом году

27 окт 2017 : 		 Новая песня AUTOPSY

15 ноя 2015 : 		 Трейлер бокс-сета AUTOPSY

31 окт 2015 : 		 Новая песня AUTOPSY

3 сен 2015 : 		 AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз

27 мар 2014 : 		 Новая песня AUTOPSY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле

22 июн 2013 : 		 AUTOPSY исполнили две новые песни

18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

24 окт 2012 : 		 AUTOPSY готовы к студийной работе

31 авг 2012 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

21 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD AUTOPSY

31 май 2012 : 		 Трейлер нового DVD AUTOPSY

29 мар 2012 : 		 AUTOPSY выпустят DVD

16 фев 2012 : 		 Новое видео AUTOPSY

28 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY

19 ноя 2011 : 		 Компиляция AUTOPSY выйдет в феврале
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AUTOPSY расстались с басистом



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AUTOPSY объявили об уходе Joe Trevisano.

«Как это ни странно, но наш давний басист и друг Joe Trevisano покинул группу.

Joe делал записи и надирал задницы на сцене по всему миру вместе с нами на протяжении всей второй главы AUTOPSY, начиная с 2008 года. А до этого он был в ABSCESS с 1997 года, и даже раньше... мы знали Joe по местной сцене примерно с 1991 года, когда он был в VON, так что у нас долгая совместная история.

Да будет вам известно, что разрыв произошел на хороших условиях. Joe решил переключить свое внимание на семью, и мы поддерживаем его в этом на 100% и всегда будем считать его частью банды AUTOPSY. Тем временем, не бойтесь, AUTOPSY будет продолжать двигаться вперед, и мы будем держать вас всех в курсе событий. Мы еще не закончили крушить ваши черепа, так что считайте, что вы предупреждены».

AUTOPSY Parts Ways With Longtime Bassist JOE TREVISANO





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


21 июл 2021, 13:21		Что за тенденция, басисты начали резко уходить

Nepalcev


21 июл 2021, 13:38		Тяжела и неказиста жизнь метального басиста.

Toney Moon


21 июл 2021, 14:11		Joe Trevisano ушёл в Megadeth.


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