сегодня



AUTOPSY расстались с басистом



AUTOPSY объявили об уходе Joe Trevisano.



«Как это ни странно, но наш давний басист и друг Joe Trevisano покинул группу.



Joe делал записи и надирал задницы на сцене по всему миру вместе с нами на протяжении всей второй главы AUTOPSY, начиная с 2008 года. А до этого он был в ABSCESS с 1997 года, и даже раньше... мы знали Joe по местной сцене примерно с 1991 года, когда он был в VON, так что у нас долгая совместная история.



Да будет вам известно, что разрыв произошел на хороших условиях. Joe решил переключить свое внимание на семью, и мы поддерживаем его в этом на 100% и всегда будем считать его частью банды AUTOPSY. Тем временем, не бойтесь, AUTOPSY будет продолжать двигаться вперед, и мы будем держать вас всех в курсе событий. Мы еще не закончили крушить ваши черепа, так что считайте, что вы предупреждены».













+5 -0



( 3 ) просмотров: 722

