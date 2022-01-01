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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Новое видео BEHEMOTH 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Autopsy

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18 авг 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOPSY

29 июл 2022 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет осенью

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23 фев 2014 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле

22 июн 2013 : 		 AUTOPSY исполнили две новые песни

18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

24 окт 2012 : 		 AUTOPSY готовы к студийной работе

31 авг 2012 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

21 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD AUTOPSY

31 май 2012 : 		 Трейлер нового DVD AUTOPSY

29 мар 2012 : 		 AUTOPSY выпустят DVD
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|||| 18 авг 2022

Видео с текстом от AUTOPSY



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AUTOPSY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Skin By Skin”, которая взята из нового альбома "Morbidity Triumphant", выходящего тридцатого сентября на Peaceville Records:

"Stab The Brain"
"Final Frost"
"The Voracious One"
"Born In Blood"
"Flesh Strewn Temple"
"Tapestry Of Scars"
"Knife Slice, Axe Chop"
"Skin By Skin"
"Maggots In The Mirror"
"Slaughterer Of Souls"
"Your Eyes Will Turn To Dust"

AUTOPSY Reveal Sickening Lyric Video For New Single "Skin By Skin"




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