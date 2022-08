18 авг 2022



Видео с текстом от AUTOPSY



AUTOPSY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Skin By Skin”, которая взята из нового альбома "Morbidity Triumphant", выходящего тридцатого сентября на Peaceville Records:



"Stab The Brain"

"Final Frost"

"The Voracious One"

"Born In Blood"

"Flesh Strewn Temple"

"Tapestry Of Scars"

"Knife Slice, Axe Chop"

"Skin By Skin"

"Maggots In The Mirror"

"Slaughterer Of Souls"

"Your Eyes Will Turn To Dust"







