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Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью



Тридцатого октября на CD и виниле состоится релиз первого официального концертного альбома AUTOPSY "Live In Chicago", запись которого проходила седьмого марта 2020 года.



Трек-лист:



01. Severed Survival



02. Twisted Mass Of Burnt Decay



03. Disembowel



04. Ridden With Disease



05. In The Grip Of Winter



06. Arch Cadaver



07. Fleshcrawl



08. Torn From The Womb



09. Embalmed



10. Gasping For Air



11. Voices



12. Maggots In The Mirror



13. Burial



14. Critical Madness



15. Service For A Vacant Coffin



16. Pagan Saviour



17. Charred Remains



18. Fuck You!!!











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