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Autopsy

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6 окт 2020 : 		 Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

22 май 2019 : 		 AUTOPSY могут оказаться в студии в этом году

27 окт 2017 : 		 Новая песня AUTOPSY

15 ноя 2015 : 		 Трейлер бокс-сета AUTOPSY

31 окт 2015 : 		 Новая песня AUTOPSY

3 сен 2015 : 		 AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз

27 мар 2014 : 		 Новая песня AUTOPSY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле

22 июн 2013 : 		 AUTOPSY исполнили две новые песни

18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

24 окт 2012 : 		 AUTOPSY готовы к студийной работе

31 авг 2012 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

21 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD AUTOPSY

31 май 2012 : 		 Трейлер нового DVD AUTOPSY

29 мар 2012 : 		 AUTOPSY выпустят DVD

16 фев 2012 : 		 Новое видео AUTOPSY

28 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY

19 ноя 2011 : 		 Компиляция AUTOPSY выйдет в феврале

31 окт 2011 : 		 AUTOPSY завершили запись новых треков

7 окт 2011 : 		 Переиздание AUTOPSY в октябре

5 окт 2011 : 		 AUTOPSY опубликовали название нового сборника
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Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью



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Тридцатого октября на CD и виниле состоится релиз первого официального концертного альбома AUTOPSY "Live In Chicago", запись которого проходила седьмого марта 2020 года.

Трек-лист:

01. Severed Survival

02. Twisted Mass Of Burnt Decay

03. Disembowel

04. Ridden With Disease

05. In The Grip Of Winter

06. Arch Cadaver

07. Fleshcrawl

08. Torn From The Womb

09. Embalmed

10. Gasping For Air

11. Voices

12. Maggots In The Mirror

13. Burial

14. Critical Madness

15. Service For A Vacant Coffin

16. Pagan Saviour

17. Charred Remains

18. Fuck You!!!

AUTOPSY To Release First Live Album,




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