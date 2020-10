сегодня



Фрагмент нового релиза AUTOPSY



Тридцатого октября на CD и виниле вышел первый официальный концертный альбом AUTOPSY "Live In Chicago", запись которого состоялась седьмого марта 2020 года.



Трек-лист:



01. Severed Survival



02. Twisted Mass Of Burnt Decay



03. Disembowel



04. Ridden With Disease



05. In The Grip Of Winter



06. Arch Cadaver



07. Fleshcrawl



08. Torn From The Womb



09. Embalmed



10. Gasping For Air



11. Voices



12. Maggots In The Mirror



13. Burial



14. Critical Madness



15. Service For A Vacant Coffin



16. Pagan Saviour



17. Charred Remains



18. Fuck You!!!



Фрагмент из этого релиза, песня "Maggots In The Mirror" доступна ниже.







