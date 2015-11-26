Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о...
292
Новое видео AC/DC
82
Новая песня DARK TRANQUILLITY
66
Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас...
57
Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»
53
все новости группы
Autopsy
США
Death Metal
http://www.autopsydeathmetal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/autopsyofficial
30 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза AUTOPSY
17 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза AUTOPSY
6 окт 2020
:
Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью
3 авг 2020
:
Видео с выступления AUTOPSY
22 май 2019
:
AUTOPSY могут оказаться в студии в этом году
27 окт 2017
:
Новая песня AUTOPSY
15 ноя 2015
:
Трейлер бокс-сета AUTOPSY
31 окт 2015
:
Новая песня AUTOPSY
3 сен 2015
:
AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз
27 мар 2014
:
Новая песня AUTOPSY
23 фев 2014
:
Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле
22 июн 2013
:
AUTOPSY исполнили две новые песни
18 июн 2013
:
Новая песня AUTOPSY
5 июн 2013
:
AUTOPSY открыли специальный сайт
29 май 2013
:
Новая песня AUTOPSY
20 апр 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY
29 мар 2013
:
AUTOPSY начнут запись в апреле
24 окт 2012
:
AUTOPSY готовы к студийной работе
31 авг 2012
:
Видео с выступления AUTOPSY
21 авг 2012
:
Фрагмент нового DVD AUTOPSY
31 май 2012
:
Трейлер нового DVD AUTOPSY
29 мар 2012
:
AUTOPSY выпустят DVD
16 фев 2012
:
Новое видео AUTOPSY
28 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY
19 ноя 2011
:
Компиляция AUTOPSY выйдет в феврале
31 окт 2011
:
AUTOPSY завершили запись новых треков
7 окт 2011
:
Переиздание AUTOPSY в октябре
5 окт 2011
:
AUTOPSY опубликовали название нового сборника
11 сен 2011
:
AUTOPSY начнут работу в октябре
6 июл 2011
:
HD-видео AUTOPSY
7 май 2011
:
AUTOPSY открыли мини-сайт
4 май 2011
:
AUTOPSY исполнили новый трек
29 апр 2011
:
Новая песня AUTOPSY
19 апр 2011
:
Новое видео AUTOPSY
28 мар 2011
:
Обложка нового альбома AUTOPSY
23 мар 2011
:
Винил нового альбома AUTOPSY выйдет в середине мая
24 фев 2011
:
Трек-лист нового альбома AUTOPSY
8 фев 2011
:
AUTOPSY начали запись
9 янв 2011
:
AUTOPSY войдут в студию в следующем месяце
27 окт 2010
:
Новости от AUTOPSY
14 сен 2010
:
Новая песня AUTOPSY
4 сен 2010
:
Семплы с нового EP AUTOPSY
24 авг 2010
:
Прово-видео от AUTOPSY
12 авг 2010
:
AUTOPSY завершили работу над новым ЕР
24 апр 2006
:
AUTOPSY: DVD "Dark Crusades" появится в мае
сегодня
Фрагмент нового релиза
AUTOPSY
Тридцатого октября на CD и виниле вышел первый официальный концертный альбом AUTOPSY "Live In Chicago", запись которого состоялась седьмого марта 2020 года.
Трек-лист:
01. Severed Survival
02. Twisted Mass Of Burnt Decay
03. Disembowel
04. Ridden With Disease
05. In The Grip Of Winter
06. Arch Cadaver
07. Fleshcrawl
08. Torn From The Womb
09. Embalmed
10. Gasping For Air
11. Voices
12. Maggots In The Mirror
13. Burial
14. Critical Madness
15. Service For A Vacant Coffin
16. Pagan Saviour
17. Charred Remains
18. Fuck You!!!
Фрагмент из этого релиза, песня "Maggots In The Mirror" доступна ниже.
+1
-0
(
1
)
Blackout 74
30 окт 2020, 13:26
Как всегда прекрасно.
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 171
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Blackout 74
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).