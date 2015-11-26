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Autopsy

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Фрагмент нового релиза AUTOPSY



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Тридцатого октября на CD и виниле вышел первый официальный концертный альбом AUTOPSY "Live In Chicago", запись которого состоялась седьмого марта 2020 года.

Трек-лист:

01. Severed Survival

02. Twisted Mass Of Burnt Decay

03. Disembowel

04. Ridden With Disease

05. In The Grip Of Winter

06. Arch Cadaver

07. Fleshcrawl

08. Torn From The Womb

09. Embalmed

10. Gasping For Air

11. Voices

12. Maggots In The Mirror

13. Burial

14. Critical Madness

15. Service For A Vacant Coffin

16. Pagan Saviour

17. Charred Remains

18. Fuck You!!!

Фрагмент из этого релиза, песня "Maggots In The Mirror" доступна ниже.

AUTOPSY Streaming Unreleased Track



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


30 окт 2020, 13:26		Как всегда прекрасно.


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