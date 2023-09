сегодня



Новая песня AUTOPSY



"Throatsaw", новая песня группы AUTOPSY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ashes, Organs, Blood And Crypts", выход которого запланирован на 27 октября на Peaceville Records.



Трек-лист:



01. Rabid Funeral

02. Throatsaw

03. No Mortal Left Alive

04. Well Of Entrails

05. Ashes, Organs, Blood And Crypts

06. Bones To The Wolves

07. Marrow Fiend

08. Toxic Death Fuk

09. Lobotomising Gods

10. Death Is The Answer

11. Coagulation







