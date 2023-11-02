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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
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Autopsy

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18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

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Новое видео AUTOPSY



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‘Rabid Funeral’, новое видео AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ashes, Organs, Blood And Crypts", выход которого состоялся 27 октября на Peaceville Records.

Трек-лист:

01. Rabid Funeral
02. Throatsaw
03. No Mortal Left Alive
04. Well Of Entrails
05. Ashes, Organs, Blood And Crypts
06. Bones To The Wolves
07. Marrow Fiend
08. Toxic Death Fuk
09. Lobotomising Gods
10. Death Is The Answer
11. Coagulation




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2 ноя 2023
IJzerklompje
Новый Аутопси нереально хорош.

просмотров: 505

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