‘Rabid Funeral’, новое видео AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ashes, Organs, Blood And Crypts", выход которого состоялся 27 октября на Peaceville Records.
Трек-лист:
01. Rabid Funeral
02. Throatsaw
03. No Mortal Left Alive
04. Well Of Entrails
05. Ashes, Organs, Blood And Crypts
06. Bones To The Wolves
07. Marrow Fiend
08. Toxic Death Fuk
09. Lobotomising Gods
10. Death Is The Answer
11. Coagulation
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).