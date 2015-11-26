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Autopsy

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16 дек 2021 : 		 AUTOPSY работают над новым материалом

21 июл 2021 : 		 AUTOPSY расстались с басистом

30 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза AUTOPSY

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза AUTOPSY

6 окт 2020 : 		 Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

22 май 2019 : 		 AUTOPSY могут оказаться в студии в этом году

27 окт 2017 : 		 Новая песня AUTOPSY

15 ноя 2015 : 		 Трейлер бокс-сета AUTOPSY

31 окт 2015 : 		 Новая песня AUTOPSY

3 сен 2015 : 		 AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз

27 мар 2014 : 		 Новая песня AUTOPSY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле

22 июн 2013 : 		 AUTOPSY исполнили две новые песни

18 июн 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

5 июн 2013 : 		 AUTOPSY открыли специальный сайт

29 май 2013 : 		 Новая песня AUTOPSY

20 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY

29 мар 2013 : 		 AUTOPSY начнут запись в апреле

24 окт 2012 : 		 AUTOPSY готовы к студийной работе

31 авг 2012 : 		 Видео с выступления AUTOPSY

21 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD AUTOPSY

31 май 2012 : 		 Трейлер нового DVD AUTOPSY

29 мар 2012 : 		 AUTOPSY выпустят DVD

16 фев 2012 : 		 Новое видео AUTOPSY

28 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY
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AUTOPSY работают над новым материалом



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AUTOPSY сообщили о том, что приступили к работе над новым материалом, который запланирован к выпуску на следующий год. Эта будет первая пластинка, записанная при участии нового басиста Greg'a Wilkinson'a, заменившего Joe Trevisano.



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