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все новости группы
Autopsy
США
Death Metal
http://www.autopsydeathmetal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/autopsyofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050176223094
16 дек 2021
:
AUTOPSY работают над новым материалом
21 июл 2021
:
AUTOPSY расстались с басистом
30 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза AUTOPSY
17 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза AUTOPSY
6 окт 2020
:
Концертный релиз AUTOPSY выйдет осенью
3 авг 2020
:
Видео с выступления AUTOPSY
22 май 2019
:
AUTOPSY могут оказаться в студии в этом году
27 окт 2017
:
Новая песня AUTOPSY
15 ноя 2015
:
Трейлер бокс-сета AUTOPSY
31 окт 2015
:
Новая песня AUTOPSY
3 сен 2015
:
AUTOPSY выпустят 4-дисковый релиз
27 мар 2014
:
Новая песня AUTOPSY
23 фев 2014
:
Новый альбом AUTOPSY выйдет в апреле
22 июн 2013
:
AUTOPSY исполнили две новые песни
18 июн 2013
:
Новая песня AUTOPSY
5 июн 2013
:
AUTOPSY открыли специальный сайт
29 май 2013
:
Новая песня AUTOPSY
20 апр 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома AUTOPSY
29 мар 2013
:
AUTOPSY начнут запись в апреле
24 окт 2012
:
AUTOPSY готовы к студийной работе
31 авг 2012
:
Видео с выступления AUTOPSY
21 авг 2012
:
Фрагмент нового DVD AUTOPSY
31 май 2012
:
Трейлер нового DVD AUTOPSY
29 мар 2012
:
AUTOPSY выпустят DVD
16 фев 2012
:
Новое видео AUTOPSY
28 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза AUTOPSY
19 ноя 2011
:
Компиляция AUTOPSY выйдет в феврале
31 окт 2011
:
AUTOPSY завершили запись новых треков
7 окт 2011
:
Переиздание AUTOPSY в октябре
5 окт 2011
:
AUTOPSY опубликовали название нового сборника
11 сен 2011
:
AUTOPSY начнут работу в октябре
6 июл 2011
:
HD-видео AUTOPSY
7 май 2011
:
AUTOPSY открыли мини-сайт
4 май 2011
:
AUTOPSY исполнили новый трек
29 апр 2011
:
Новая песня AUTOPSY
19 апр 2011
:
Новое видео AUTOPSY
28 мар 2011
:
Обложка нового альбома AUTOPSY
23 мар 2011
:
Винил нового альбома AUTOPSY выйдет в середине мая
24 фев 2011
:
Трек-лист нового альбома AUTOPSY
8 фев 2011
:
AUTOPSY начали запись
9 янв 2011
:
AUTOPSY войдут в студию в следующем месяце
27 окт 2010
:
Новости от AUTOPSY
14 сен 2010
:
Новая песня AUTOPSY
4 сен 2010
:
Семплы с нового EP AUTOPSY
24 авг 2010
:
Прово-видео от AUTOPSY
12 авг 2010
:
AUTOPSY завершили работу над новым ЕР
24 апр 2006
:
AUTOPSY: DVD "Dark Crusades" появится в мае
сегодня
AUTOPSY
работают над новым материалом
AUTOPSY сообщили о том, что приступили к работе над новым материалом, который запланирован к выпуску на следующий год. Эта будет первая пластинка, записанная при участии нового басиста Greg'a Wilkinson'a, заменившего Joe Trevisano.
http://www.autopsydeathmetal.com
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).