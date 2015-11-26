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AUTOPSY работают над новым материалом



AUTOPSY сообщили о том, что приступили к работе над новым материалом, который запланирован к выпуску на следующий год. Эта будет первая пластинка, записанная при участии нового басиста Greg'a Wilkinson'a, заменившего Joe Trevisano. http://www.autopsydeathmetal.com





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