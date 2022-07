сегодня



Новый альбом AUTOPSY выйдет осенью



AUTOPSY выпустят новую работу, получившую название "Morbidity Triumphant", тридцатого сентября на Peaceville Records.



Трек-лист:



01. Stab The Brain [03:15]

02. Final Frost [04:09]

03. The Voracious One [04:27]

04. Born In Blood [03:48]

05. Flesh Strewn Temple [04:01]

06. Tapestry Of Scars [04:57]

07. Knife Slice, Axe Chop [02:49]

08. Skin By Skin [04:09]

09. Maggots In The Mirror [01:43]

10. Slaughterer Of Souls [04:27]

11. Your Eyes Will Turn To Dust [03:41]







