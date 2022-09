сегодня



Новое видео AUTOPSY



"Knife Slice Axe Chop", новое видео группы AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Morbidity Triumphant".



Трек-лист:



"Stab The Brain"

"Final Frost"

"The Voracious One"

"Born In Blood"

"Flesh Strewn Temple"

"Tapestry Of Scars"

"Knife Slice, Axe Chop"

"Skin By Skin"

"Maggots In The Mirror"

"Slaughterer Of Souls"

"Your Eyes Will Turn To Dust"







