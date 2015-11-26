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США
12 авг 2020 :
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Новая песня гитариста THE DOORS
29 июн 2020 :
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Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?
28 июн 2020 :
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Новое видео гитариста THE DOORS
30 май 2020 :
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Новое видео гитариста THE DOORS
12 янв 2020 :
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Трейлер нового фильма о THE DOORS
14 дек 2019 :
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Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах
30 дек 2017 :
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JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS
16 дек 2017 :
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Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой
17 сен 2017 :
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Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS
15 мар 2017 :
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Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной
5 фев 2017 :
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Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS
14 апр 2015 :
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Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD
24 мар 2015 :
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Переиздание THE DOORS выйдет в апреле
11 июн 2014 :
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Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS
22 май 2013 :
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ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS
21 май 2013 :
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Умер клавишник THE DOORS
27 сен 2012 :
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Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS
25 июн 2012 :
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Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS
20 мар 2012 :
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Новое видео THE DOORS
11 янв 2012 :
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Ранее неопубликованная песня THE DOORS
5 янв 2012 :
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Премьера новой песни THE DOORS
6 апр 2011 :
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PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом
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сегодня
Новая песня гитариста THE DOORS
Гитарист THE DOORS ROBBY KRIEGER в апреле выпустил свой сольный альбом "The Ritual Begins At Sundown". Новая песня под названием "Dr Noir" доступна для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. What Was That?
02. Slide Home
03. The Drift
04. Chunga's Revenge
05. Hot Head
06. Yes, The River Knows
07. The Hitch
08. Dr. Noir
09. Bianca's Dream
10. Screen Junkies
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