Новая песня гитариста THE DOORS



Гитарист THE DOORS ROBBY KRIEGER в апреле выпустил свой сольный альбом "The Ritual Begins At Sundown". Новая песня под названием "Dr Noir" доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. What Was That?



02. Slide Home



03. The Drift



04. Chunga's Revenge



05. Hot Head



06. Yes, The River Knows



07. The Hitch



08. Dr. Noir



09. Bianca's Dream



10. Screen Junkies







