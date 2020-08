сегодня



Переиздание THE DOORS выйдет осенью



Девятого февраля альбому THE DOORS "Morrison Hotel" исполнилось 50 лет, и девятого октября на двойном CD/виниле будет выпущено юбилейное издание, прошедшее ремастеринг у Bruce'a Botnick'a и снабжённое массой бонус-треков. Фрагмент из этого релиза, ранее не публиковавшийся тейк "Peace Frog / Blue Sunday", доступен ниже.



Трек-лист:



Disc One: The Original Album



Side One: Hard Rock Café



01. Roadhouse Blues



02. Waiting For The Sun



03. You Make Me Real



04. Peace Frog



05. Blue Sunday



06. Ship Of Fools



Side Two: Morrison Hotel



07. Land Ho!



08. The Spy



09. Queen Of The Highway



10. Indian Summer



11. Maggie M'Gill



Disc Two: Mysterious Union



Black Dressed In Leather (Queen Of The Highway Sessions)



First Session (11/15/68)



01. Queen Of The Highway (Take 1, She Was A Princess) *



02. Queen Of The Highway (Various Takes) *



03. Queen Of The Highway (Take 44, He Was A Monster) *



Second Session (1/16/69)



04. Queen Of The Highway (Take 12, No One Could Save Her) *



05. Queen Of The Highway (Take 14, Save The Blind Tiger) *



Third Session (Date Unknown)



06. Queen Of The Highway (Take 1, American Boy – American Girl) *



07. Queen Of The Highway (Takes 5, 6 & 9, Dancing Through The Midnight Whirlpool) *



08. Queen Of The Highway (Take 14, Start It All Over) *



09. I Will Never Be Untrue *



10. Queen Of The Highway (Take Unknown) *



Money Beats Soul (Roadhouse Blues Sessions)



First Session



11. Roadhouse Blues (Take 14, Keep Your Eyes On The Road) *



12. Money (That's What I Want) *



13. Rock Me Baby *



Second Session



14. Roadhouse Blues (Takes 6 & 7, Your Hands Upon The Wheel) *



15. Roadhouse Blues (Take 8, We're Goin' To The Roadhouse) *



Third Session



16. Roadhouse Blues (Takes 1 & 2, We're Gonna Have A Real Good Time) *



17. Roadhouse Blues (Takes 5, 6 & 14, Let It Roll Baby Roll) *



Dawn's Highway (Peace Frog/Blue Sunday Session)



18. Peace Frog/Blue Sunday (Take 4) *



19. Peace Frog (Take 12) *



"Morrison Hotel: 50th Anniversary Deluxe Edition" LP track listing:



Side One: Hard Rock Café



01. Roadhouse Blues



02. Waiting For The Sun



03. You Make Me Real



04. Peace Frog



05. Blue Sunday



06. Ship Of Fools



Side Two: Morrison Hotel



01. Land Ho!



02. The Spy



03. Queen Of The Highway



04. Indian Summer



05. Maggie M'Gill



* previously unreleased



















