|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
США
1 окт 2021 :
|
Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах
13 июл 2021 :
|
Гитарист THE DOORS выпускает мемуары
16 сен 2020 :
|
Новое видео гитариста THE DOORS
22 авг 2020 :
|
Переиздание THE DOORS выйдет осенью
12 авг 2020 :
|
Новая песня гитариста THE DOORS
29 июн 2020 :
|
Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?
28 июн 2020 :
|
Новое видео гитариста THE DOORS
30 май 2020 :
|
Новое видео гитариста THE DOORS
12 янв 2020 :
|
Трейлер нового фильма о THE DOORS
14 дек 2019 :
|
Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах
30 дек 2017 :
|
JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS
16 дек 2017 :
|
Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой
17 сен 2017 :
|
Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS
15 мар 2017 :
|
Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной
5 фев 2017 :
|
Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS
14 апр 2015 :
|
Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD
24 мар 2015 :
|
Переиздание THE DOORS выйдет в апреле
11 июн 2014 :
|
Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS
22 май 2013 :
|
ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS
21 май 2013 :
|
Умер клавишник THE DOORS
27 сен 2012 :
|
Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS
25 июн 2012 :
|
Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS
20 мар 2012 :
|
Новое видео THE DOORS
11 янв 2012 :
|
Ранее неопубликованная песня THE DOORS
5 янв 2012 :
|
Премьера новой песни THE DOORS
6 апр 2011 :
|
PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом
|
|
сегодня
Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах
Trafalgar Releasing по случаю 50-летия с момента выхода альбома "L.A. Woman" 4 ноября представит специально подготовленный концертный фильм "The Doors: Live At The Bowl '68 Special Edition", для которого оригинальный звукорежиссёр коллектива создал Dolby ATMOS-версию. |
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).