Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 273
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*Новая песня GHOST 33
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

The Doors

*



1 окт 2021 : 		 Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах

13 июл 2021 : 		 Гитарист THE DOORS выпускает мемуары

16 сен 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

22 авг 2020 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет осенью

12 авг 2020 : 		 Новая песня гитариста THE DOORS

29 июн 2020 : 		 Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?

28 июн 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

30 май 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

12 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма о THE DOORS

14 дек 2019 : 		 Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах

30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS

22 май 2013 : 		 ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS

21 май 2013 : 		 Умер клавишник THE DOORS

27 сен 2012 : 		 Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS

25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

20 мар 2012 : 		 Новое видео THE DOORS

11 янв 2012 : 		 Ранее неопубликованная песня THE DOORS

5 янв 2012 : 		 Премьера новой песни THE DOORS

6 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах



*
zoom
*
* *
Trafalgar Releasing по случаю 50-летия с момента выхода альбома "L.A. Woman" 4 ноября представит специально подготовленный концертный фильм "The Doors: Live At The Bowl '68 Special Edition", для которого оригинальный звукорежиссёр коллектива создал Dolby ATMOS-версию.

THE DOORS:



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 356

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом