сегодня



Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах



Trafalgar Releasing по случаю 50-летия с момента выхода альбома "L.A. Woman" 4 ноября представит специально подготовленный концертный фильм "The Doors: Live At The Bowl '68 Special Edition", для которого оригинальный звукорежиссёр коллектива создал Dolby ATMOS-версию.







