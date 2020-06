сегодня



Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?



Выходящий первого июля новый эпизод известного документального сериала "Final 24 " будет посвящён фронтмену The DOORS Джиму Моррисону.



Называете ли вы его Джимом Моррисоном или The Lizard King, вы знаете его как икону рок-н-ролла. Он был поэтом, который написал одни из самых невероятных текстов всех времён и был лицом THE DOORS.



В 1971 году Джим Моррисон и его давняя подружка уснули после приёма наркотиков, однако очнулись из-за того, что Моррисону было трудно дышать. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Моррисон решил принять ванну, а его девушка вернулась в постель. Она нашла его 3 июля 1971 года в 8:30 утра мёртвым, в ванной, а сам музыкант пополнил пресловутый «Клуб 27». В течение трёх дней он был похоронен на парижском кладбище. Его девушка умерла три года спустя от передозировки героином.



Бунтарское отношение Моррисона и скандальные выходки сделали его иконой в мире рок-н-ролла и, к сожалению, могли привести к его безвременной кончине. Поскольку вскрытия не проводилось, точная причина смерти Моррисона остаётся загадкой и по сей день. AXS TV пытается разгадать эту тайну в "Final 24" — трейлер доступен ниже.













