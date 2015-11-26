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The Doors

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29 июн 2020 : 		 Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?

28 июн 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

30 май 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

12 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма о THE DOORS

14 дек 2019 : 		 Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах

30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS

22 май 2013 : 		 ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS

21 май 2013 : 		 Умер клавишник THE DOORS

27 сен 2012 : 		 Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS

25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

20 мар 2012 : 		 Новое видео THE DOORS

11 янв 2012 : 		 Ранее неопубликованная песня THE DOORS

5 янв 2012 : 		 Премьера новой песни THE DOORS

6 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом
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Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?



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Выходящий первого июля новый эпизод известного документального сериала "Final 24 " будет посвящён фронтмену The DOORS Джиму Моррисону.

Называете ли вы его Джимом Моррисоном или The Lizard King, вы знаете его как икону рок-н-ролла. Он был поэтом, который написал одни из самых невероятных текстов всех времён и был лицом THE DOORS.

В 1971 году Джим Моррисон и его давняя подружка уснули после приёма наркотиков, однако очнулись из-за того, что Моррисону было трудно дышать. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, Моррисон решил принять ванну, а его девушка вернулась в постель. Она нашла его 3 июля 1971 года в 8:30 утра мёртвым, в ванной, а сам музыкант пополнил пресловутый «Клуб 27». В течение трёх дней он был похоронен на парижском кладбище. Его девушка умерла три года спустя от передозировки героином.

Бунтарское отношение Моррисона и скандальные выходки сделали его иконой в мире рок-н-ролла и, к сожалению, могли привести к его безвременной кончине. Поскольку вскрытия не проводилось, точная причина смерти Моррисона остаётся загадкой и по сей день. AXS TV пытается разгадать эту тайну в "Final 24" — трейлер доступен ниже.

THE DOORS





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