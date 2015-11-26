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The Doors

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9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE DOORS о возможности работы с вокалистом THE CULT

1 окт 2021 : 		 Фильм THE DOORS покажут в кинотеатрах

13 июл 2021 : 		 Гитарист THE DOORS выпускает мемуары

16 сен 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

22 авг 2020 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет осенью

12 авг 2020 : 		 Новая песня гитариста THE DOORS

29 июн 2020 : 		 Почему вокалисту THE DOORS так и не сделали вскрытие?

28 июн 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

30 май 2020 : 		 Новое видео гитариста THE DOORS

12 янв 2020 : 		 Трейлер нового фильма о THE DOORS

14 дек 2019 : 		 Фильм об участнике THE DOORS покажут в кинотеатрах

30 дек 2017 : 		 JERRY CANTRELL, KRIST NOVOSELIC выступили с THE DOORS

16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS

22 май 2013 : 		 ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS

21 май 2013 : 		 Умер клавишник THE DOORS

27 сен 2012 : 		 Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS

25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

20 мар 2012 : 		 Новое видео THE DOORS

11 янв 2012 : 		 Ранее неопубликованная песня THE DOORS

5 янв 2012 : 		 Премьера новой песни THE DOORS
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Гитарист THE DOORS о возможности работы с вокалистом THE CULT



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После записи в 2001 году альбома "Beyond Good And Evil", THE CULT развалились и вокалист группы присоединился к участникам THE DOORS в проекте THE DOORS OF THE 21ST CENTURY, который впоследствии стал RIDERS ON THE STORM. В рамках недавней беседы с ROBBY KRIEGER'ом у него спросили, есть ли какие-то шансы на возобновление сотрудничества:

«Я был бы не против. Я на самом деле записал кое какой с ним материал, но ничего из этого не было выпущено, но мы думали на этот счет. С ним очень приятно работать, кроме того, что каждый вечер, мы на шоу, мы готовы к выступлению, а Ian утюжит свою одежду перед концертом. Он опаздывал на каждое шоу. 'Подожди, я должен погладить свою рубашку!"»

THE DOORS Guitarist ROBBY KRIEGER Says IAN ASTBURY Was 'Really Great To Work With'








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