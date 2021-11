сегодня



Гитарист THE DOORS о возможности работы с вокалистом THE CULT



После записи в 2001 году альбома "Beyond Good And Evil", THE CULT развалились и вокалист группы присоединился к участникам THE DOORS в проекте THE DOORS OF THE 21ST CENTURY, который впоследствии стал RIDERS ON THE STORM. В рамках недавней беседы с ROBBY KRIEGER'ом у него спросили, есть ли какие-то шансы на возобновление сотрудничества:



«Я был бы не против. Я на самом деле записал кое какой с ним материал, но ничего из этого не было выпущено, но мы думали на этот счет. С ним очень приятно работать, кроме того, что каждый вечер, мы на шоу, мы готовы к выступлению, а Ian утюжит свою одежду перед концертом. Он опаздывал на каждое шоу. 'Подожди, я должен погладить свою рубашку!"»



















+0 -0



просмотров: 302