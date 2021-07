сегодня



Гитарист THE DOORS выпускает мемуары



Гитарист THE DOORS Robby Krieger двенадцатого октября этого года представит первую книгу мемуаров "Set The Night On Fire: Living, Dying, And Playing Guitar With The Doors", которая была создана вместе с Jeff'ом Alulis'ом.







