"Golden Album" THE DOORS будет доступен во всем мире



По случаю 45-летия лейбла Rhino, запланирован ряд знаковых изданий. Одним из них станет выпуск сборника THE DOORS "Golden Album", который будет выпущен в рамках серии "Rhino Red" тиражом в 5 000 копий. Ранее эта компиляция выходила в 1968 году и была доступна только в Японии.



Side One



01. Hello, I Love You

02. Strange Days

03. The Unknown Soldier

04. Love Me Two Times

05. Back Door Man

06. The End



Side Two



01. Light My Fire

02. People Are Strange

03. Break On Through (To The Other Side)

04. Love Street

05. The Crystal Ship

06. When The Music's Over



"Golden Album" 7" (33 1/3 rpm):



Side One



01. Hello, I Love You

02. Strange Days

03. The Unknown Soldier



Side Two



01. Light My Fire

02. People Are Strange







