ROBBY KRIEGER продал долю THE DOORS PRIMARY WAVE MUSIC



Компания Primary Wave Music, ведущий независимый издатель культовой и легендарной музыки в мире, завершила работу над соглашением о приобретении прав Robby Krieger'a и покойного Рэя Манзарека. Монументальное приобретение включает их доли в каталоге музыкальных изданий THE DOORS, записях, торговых марках, правах на товары и доходах. Компании Джима Моррисона и Джона Денсмора сохраняют свои интересы отдельно от Primary Wave. Команды Primary Wave по маркетингу, цифровой стратегии, брендингу, лицензированию и синхронизации будут тесно сотрудничать с менеджером THE DOORS Джеффом Джамполом (Jampol Artist Management, Inc.), чтобы помочь реализовать возможности этого богатого каталога музыки.



Robby сказал:



«После 58 лет и самых прекрасных событий я решил продать свою долю в THE DOORS компании Primary Wave. Это позволит мне помочь многим благотворительным организациям, в которых я участвовал, а также нескольким новым. Я знаю, что Primary Wave заботится о музыке, искусстве и о том, чтобы помочь наследию выйти на ещё больший уровень. Наш давний менеджер DOORS Джефф Джампол по-прежнему будет защищать наше наследие в партнёрстве с Primary Wave, так что я спокоен и доволен будущим THE DOORS».



Дороти Манзарек добавила:



«Мы с Рэем провели много времени, обсуждая будущее наследия THE DOORS и то, как вести дела после того, как он покинет этот мир. Наша семья терпеливо работала, чтобы найти подходящих партнёров для продолжения усилий Рэя по защите и продвижению его творчества, и теперь мы счастливы, что наконец-то пришли к соглашению с Primary Wave. Под постоянным руководством нашего менеджера Джеффа Джампола Primary Wave будут правильными партнёрами в этом начинании, чтобы создать будущие поколения новых поклонников DOORS».



Larry Mestel, генеральный директор и основатель Primary Wave Music, оставил свои комментарии:



«THE DOORS — одна из самых легендарных рок-групп всех времён. Мы с нетерпением ждём возможности приумножить наследие Robby Krieger'a и Рэя Манзарека. Мы также очень рады работать вместе с такой иконой индустрии, как Джефф Джампол, чтобы со вкусом расширить возможности THE DOORS!»







