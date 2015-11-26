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The Doors

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25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

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|||| сегодня

Новое видео гитариста THE DOORS



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Гитарист THE DOORS ROBBY KRIEGER выпустит первый за десять лет студийный альбом, получивший название "The Ritual Begins At Sundown", на The Players Club — подразделении Mascot Label Group. Видео на композицию "The Hitch" из этого релиза доступно ниже.

Трек-лист:

01. What Was That?

02. Slide Home

03. The Drift

04. Chunga's Revenge

05. Hot Head

06. Yes, The River Knows

07. The Hitch

08. Dr. Noir

09. Bianca's Dream

10. Screen Junkies (blindman)

THE DOORS













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