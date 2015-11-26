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Новое видео гитариста THE DOORS



Гитарист THE DOORS ROBBY KRIEGER выпустил четырнадцатого августа первый за десять лет студийный альбом, получивший название "The Ritual Begins At Sundown", на The Players Club — подразделении Mascot Label Group. Видео исполнения композиции "The Hitch" из этого релиза доступно ниже.



Трек-лист:



01. What Was That?



02. Slide Home



03. The Drift



04. Chunga's Revenge



05. Hot Head



06. Yes, The River Knows



07. The Hitch



08. Dr. Noir



09. Bianca's Dream



10. Screen Junkies































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