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Новое видео гитариста THE DOORS
Гитарист THE DOORS ROBBY KRIEGER выпустил четырнадцатого августа первый за десять лет студийный альбом, получивший название "The Ritual Begins At Sundown", на The Players Club — подразделении Mascot Label Group. Видео исполнения композиции "The Hitch" из этого релиза доступно ниже.
Трек-лист:
01. What Was That?
02. Slide Home
03. The Drift
04. Chunga's Revenge
05. Hot Head
06. Yes, The River Knows
07. The Hitch
08. Dr. Noir
09. Bianca's Dream
10. Screen Junkies VIDEO VIDEO VIDEO
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