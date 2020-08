Обучающее видео KIKO LOUREIRO

сегодня



KIKO LOUREIRO опубликовал обучающее видео на композицию "Dreamlike", которая вошла в недавно выпущенный альбом "Open Source".



Трек-лист:



01. Overflow



02. EDM (e-Dependent Mind)



03. Imminent Threat



04. Liquid Times



05. Sertão



06. Vital Signs



07. Dreamlike



08. Black Ice



09. In Motion



10. Running With The Bulls



11. Du Monde (blindman)







