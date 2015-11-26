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Kiko Loureiro

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24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

11 авг 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом

16 авг 2019 : 		 KIKO LOUREIRO работает над сольным диском

10 фев 2016 : 		 19 любимых песен KIKO LOUREIRO

25 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию

6 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN

5 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KIKO LOUREIRO

12 ноя 2013 : 		 Обложка нового DVD KIKO LOUREIRO

20 июн 2013 : 		 KIKO LOUREIRO планирует выпуск DVD

15 фев 2013 : 		 Новый сольный альбом KIKO LOUREIRO

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO

8 июл 2012 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

5 июл 2012 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO TRIO

30 мар 2009 : 		 Новый сольный альбом Kiko Loureiro (ANGRA)
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Обучающее видео KIKO LOUREIRO



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KIKO LOUREIRO опубликовал обучающее видео на композицию "Dreamlike", которая вошла в недавно выпущенный альбом "Open Source".

Трек-лист:

01. Overflow

02. EDM (e-Dependent Mind)

03. Imminent Threat

04. Liquid Times

05. Sertão

06. Vital Signs

07. Dreamlike

08. Black Ice

09. In Motion

10. Running With The Bulls

11. Du Monde (blindman)

MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO - Watch Playthrough Video Of New Solo Track



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