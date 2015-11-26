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Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом



KIKO LOUREIRO объявил о том, что его новая студийная работа, "Open Source", будет выпущена десятого июля.



Он также опубликовал обучающее видео к дебютному синглу из этой пластинки, "EDM (e-Dependent Mind)".

























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