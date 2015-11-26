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Kiko Loureiro

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22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом

16 авг 2019 : 		 KIKO LOUREIRO работает над сольным диском

10 фев 2016 : 		 19 любимых песен KIKO LOUREIRO

25 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию

6 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN

5 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KIKO LOUREIRO

12 ноя 2013 : 		 Обложка нового DVD KIKO LOUREIRO

20 июн 2013 : 		 KIKO LOUREIRO планирует выпуск DVD

15 фев 2013 : 		 Новый сольный альбом KIKO LOUREIRO

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO

8 июл 2012 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

5 июл 2012 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO TRIO

30 мар 2009 : 		 Новый сольный альбом Kiko Loureiro (ANGRA)
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|||| сегодня

Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом



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KIKO LOUREIRO объявил о том, что его новая студийная работа, "Open Source", будет выпущена десятого июля.

Он также опубликовал обучающее видео к дебютному синглу из этой пластинки, "EDM (e-Dependent Mind)".

MEGADETH's KIKO LOUREIRO Announces Release Date For 'Open Source' Solo Album











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