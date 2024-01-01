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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Kiko Loureiro

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11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

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4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

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29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

8 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

11 авг 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»
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|||| 11 мар 2024

KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH



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KIKO LOUREIRO поделился видео, в котором исполняет один из любимых риффов MEGADETH — из композиции "Killing Time".

Guitarist KIKO LOUREIRO Breaks Down One Of His Favourite MEGADETH Riffs




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