Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 74
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 33
*Бивис и Баттхед возвращаются! 19
[= ||| все новости группы



*

Kiko Loureiro

*



4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом

16 авг 2019 : 		 KIKO LOUREIRO работает над сольным диском

10 фев 2016 : 		 19 любимых песен KIKO LOUREIRO

25 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию

6 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN

5 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KIKO LOUREIRO

12 ноя 2013 : 		 Обложка нового DVD KIKO LOUREIRO

20 июн 2013 : 		 KIKO LOUREIRO планирует выпуск DVD

15 фев 2013 : 		 Новый сольный альбом KIKO LOUREIRO

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO

8 июл 2012 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

5 июл 2012 : 		 Видео с выступления KIKO LOUREIRO TRIO

30 мар 2009 : 		 Новый сольный альбом Kiko Loureiro (ANGRA)
| - |

|||| сегодня

Новый сингл KIKO LOUREIRO



*
zoom
*
* *
"Overflow", новый сингл гитариста MEGADETH KIKO LOUREIRO, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Open Source", выход которого запланирован на 10 июля.

MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO Releases














Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 150

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом