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Новый сингл KIKO LOUREIRO



"Overflow", новый сингл гитариста MEGADETH KIKO LOUREIRO, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Open Source", выход которого запланирован на 10 июля.































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