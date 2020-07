сегодня



Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания



KIKO LOUREIRO опубликовал для свободного прослушивания свою новую работу, "Open Source", оформление для которой создал Gustavo Sazes (MACHINE HEAD, AMARANTHE, ARCH ENEMY).



Трек-лист:



01. Overflow



02. EDM (e-Dependent Mind)



03. Imminent Threat



04. Liquid Times



05. Sertão



06. Vital Signs



07. Dreamlike



08. Black Ice



09. In Motion



10. Running With The Bulls



11. Du Monde



















