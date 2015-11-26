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Kiko Loureiro
Бразилия
Heavy Metal
http://www.kikoloureiro.com.br
Myspace:
http://myspace.com/kikoloureiro
13 июл 2020
:
Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания
4 июл 2020
:
Новый сингл KIKO LOUREIRO
26 июн 2020
:
Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
25 июн 2020
:
Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
22 июн 2020
:
Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом
20 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO представил новое видео
10 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома
9 июн 2020
:
Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO
7 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO определился с названием
30 май 2020
:
KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»
28 май 2020
:
KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19
16 май 2020
:
KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом
16 авг 2019
:
KIKO LOUREIRO работает над сольным диском
10 фев 2016
:
19 любимых песен KIKO LOUREIRO
25 дек 2015
:
KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию
6 дек 2015
:
KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN
5 дек 2013
:
Фрагмент нового DVD KIKO LOUREIRO
12 ноя 2013
:
Обложка нового DVD KIKO LOUREIRO
20 июн 2013
:
KIKO LOUREIRO планирует выпуск DVD
15 фев 2013
:
Новый сольный альбом KIKO LOUREIRO
29 янв 2013
:
Видео с выступления KIKO LOUREIRO
8 июл 2012
:
Новое видео KIKO LOUREIRO
5 июл 2012
:
Видео с выступления KIKO LOUREIRO TRIO
30 мар 2009
:
Новый сольный альбом Kiko Loureiro (ANGRA)
сегодня
Новый альбом
KIKO LOUREIRO
доступен для прослушивания
KIKO LOUREIRO опубликовал для свободного прослушивания свою новую работу, "Open Source", оформление для которой создал Gustavo Sazes (MACHINE HEAD, AMARANTHE, ARCH ENEMY).
Трек-лист:
01. Overflow
02. EDM (e-Dependent Mind)
03. Imminent Threat
04. Liquid Times
05. Sertão
06. Vital Signs
07. Dreamlike
08. Black Ice
09. In Motion
10. Running With The Bulls
11. Du Monde
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).