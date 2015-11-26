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Kiko Loureiro

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24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

5 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

8 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

11 авг 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом

16 авг 2019 : 		 KIKO LOUREIRO работает над сольным диском

10 фев 2016 : 		 19 любимых песен KIKO LOUREIRO

25 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию

6 дек 2015 : 		 KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN
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Обучающее видео от KIKO LOUREIRO



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KIKO LOUREIRO опубликовал обучающее видео к песне "Liquid Times", которая вошла в альбом "Open Source".

MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO Releases



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