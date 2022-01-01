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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*Новое видео HELLOWEEN 12
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Kiko Loureiro

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1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

5 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

8 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

11 авг 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом
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KIKO LOUREIRO из закулисья



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KIKO LOUREIRO опубликовал закулисные съёмки из Metal Tour Of The Year 2022.

MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO Shares Behind-The-Scenes Video From The Metal Tour Of The Year 2022 - Staying Fit On The Road




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