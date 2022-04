сегодня



KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы



KIKO LOUREIRO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие у него любимые альбомы в тяжёлом жанре:



«Ой, это очень сложно. По молодости я сильно подсел на BLACK SABBATH с Дио — "Heaven And Hell", "Mob Rules", "Live Evil". Так что я назвал бы их, ещё точно SCORPIONS — "Blackout". А что ещё? Ой, их столько... Такие группы, как SAXON, IRON MAIDEN... "The Number Of The Beast", "Killers", "Powerslave"… И ещё LED ZEPPELIN. Очень сложно выбрать что-то одно».













