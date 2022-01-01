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Kiko Loureiro

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19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

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4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

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29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

8 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

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13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

22 июн 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом

20 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил новое видео

10 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома

9 июн 2020 : 		 Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO

7 июн 2020 : 		 KIKO LOUREIRO определился с названием

30 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»

28 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19

16 май 2020 : 		 KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом

16 авг 2019 : 		 KIKO LOUREIRO работает над сольным диском
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KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы



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KIKO LOUREIRO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие у него любимые альбомы в тяжёлом жанре:

«Ой, это очень сложно. По молодости я сильно подсел на BLACK SABBATH с Дио — "Heaven And Hell", "Mob Rules", "Live Evil". Так что я назвал бы их, ещё точно SCORPIONS — "Blackout". А что ещё? Ой, их столько... Такие группы, как SAXON, IRON MAIDEN... "The Number Of The Beast", "Killers", "Powerslave"… И ещё LED ZEPPELIN. Очень сложно выбрать что-то одно».

MEGADETH





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