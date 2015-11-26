Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
Двадцать шестого июня гитарист MEGADETH Kiko Loureiro представит новый сингл из сольного альбома "Imminent Threat", "Open Source", в записи которого принимал участие бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman. Обложку для "Imminent Threat" и "Open Source" создал Gustavo Sazes (MACHINE HEAD, AMARANTHE, ARCH ENEMY).
olly71
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