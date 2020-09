сегодня



Обучающее видео от KIKO LOUREIRO



KIKO LOUREIRO опубликовал обучающее видео на композицию "Overflow" из сольного альбома "Open Source".



Трек-лист:



"Overflow

"EDM (e-Dependent Mind)"

"Imminent Threat"

"Liquid Times"

"Sertão"

"Vital Signs"

"Dreamlike"

"Black Ice"

"In Motion"

"Running With The Bulls"

"Du Monde"







