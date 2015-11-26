14 сен 2020



ANETTE OLZON работает над новым альбомом



ANETTE OLZON сообщила, что работает над вторым сольным альбомом:



«Этот диск будет сильно отличаться от "Shine" и по музыки и по текстам. Он будет жестче и быстрее. И по текстам не будет посвящен моим чувствам и жизни, на этот раз я пишу о другом. У меня есть сопродюсер, который помогает с музыкой и написанием песен.



МЫ уже сделали несколько треков, так что на следующей неделе я отправлюсь в студию, чтобы записать кое-какие партии вокала. Несколько месяцев потребуется на завершение работ над альбомом, но так как я работаю на полной занятости как медсестра, я хочу избежать всяческого стресса с этим делом».







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