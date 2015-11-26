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Anette Olzon

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1 май 2014 : 		 ANETTE OLZON представила состав группы

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8 фев 2014 : 		 Тизер нового клипа ANETTE OLZON

6 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома ANETTE OLZON
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|||| 14 сен 2020

ANETTE OLZON работает над новым альбомом



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ANETTE OLZON сообщила, что работает над вторым сольным альбомом:

«Этот диск будет сильно отличаться от "Shine" и по музыки и по текстам. Он будет жестче и быстрее. И по текстам не будет посвящен моим чувствам и жизни, на этот раз я пишу о другом. У меня есть сопродюсер, который помогает с музыкой и написанием песен.

МЫ уже сделали несколько треков, так что на следующей неделе я отправлюсь в студию, чтобы записать кое-какие партии вокала. Несколько месяцев потребуется на завершение работ над альбомом, но так как я работаю на полной занятости как медсестра, я хочу избежать всяческого стресса с этим делом».

Former NIGHTWISH Singer ANETTE OLZON Is Working On Second Solo Album



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