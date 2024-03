сегодня



Новая песня ANETTE OLZON



"Day Of Wrath", новая песня ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rapture", релиз которого намечен на десятое мая:



01. Heed The Call

02. Rapture

03. Day Of Wrath

04. Requiem

05. Arise

06. Take A Stand

07. Cast Evil Out

08. Greedy World

09. Hear My Song

10. Head Up High

11. We Search For Peace







