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*Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов" 31
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Anette Olzon

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Новая песня ANETTE OLZON



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"Day Of Wrath", новая песня ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rapture", релиз которого намечен на десятое мая:

01. Heed The Call
02. Rapture
03. Day Of Wrath
04. Requiem
05. Arise
06. Take A Stand
07. Cast Evil Out
08. Greedy World
09. Hear My Song
10. Head Up High
11. We Search For Peace




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20 мар 2024
Corpsegrinder04
Не понравилась песня. Особенно хуепутало бассист из Pain, которое здесь по видимости своей жопой гроулинг изображает.
Ему надо послушать как гроулинг звучать должен у условных ранних My Dying Bride, SepticFlesh ну или хотя бы у Свано из Edge of Sanity, на худой конец у Тагрена спросил бы, как тот в 1994-м и 2000-м хипокриси хорошо гроулил.
Надеюсь будут песни получше на альбоме, без этой блевоты.
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просмотров: 277

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