×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев
37
Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"
31
DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур
27
MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGH...
22
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
22
Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen
19
Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ож...
15
Новая песня SIX FEET UNDER
15
Группа PANTERA думает о концертнике
14
Фрагмент нового релиза PESTILENCE
14
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев
37
Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"
31
DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур
27
MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGH...
22
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
22
все новости группы
Anette Olzon
Швеция
Pop Rock
Metal
Melodic Metal
http://www.anette-olzon.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/anetteolzon_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/anetteolzonofficial
20 мар 2024
:
Новая песня ANETTE OLZON
22 фев 2024
:
Новая песня ANETTE OLZON
17 окт 2021
:
ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»
20 сен 2021
:
У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH
13 сен 2021
:
Новая песня ANETTE OLZON
13 сен 2021
:
ANETTE OLZON рассказала о буллинге
20 авг 2021
:
Новая песня ANETTE OLZON
19 июл 2021
:
Видео с текстом от ANETTE OLZON
22 июн 2021
:
Новое видео ANETTE OLZON
30 сен 2020
:
ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH
14 сен 2020
:
ANETTE OLZON работает над новым альбомом
9 апр 2020
:
У ANETTE OLZON умер отец
16 мар 2020
:
ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»
6 мар 2020
:
ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH
26 фев 2020
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами
30 дек 2019
:
ANETTE OLZON о долгих турах
20 ноя 2019
:
ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»
15 сен 2016
:
ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте
19 апр 2016
:
ANETTE OLZON напомнила о себе
23 фев 2016
:
ANETTE OLZON избили и ограбили
17 июн 2015
:
ANETTE OLZON о новом материале
9 мар 2015
:
Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON
2 мар 2015
:
Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON
28 фев 2015
:
Новое видео ANETTE OLZON
29 дек 2014
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH ушла с лейбла
12 сен 2014
:
Новое видео ANETTE OLZON
7 авг 2014
:
Новое видео ANETTE OLZON
8 июн 2014
:
ANETTE OLZON исполнила два новых трека
1 май 2014
:
ANETTE OLZON представила состав группы
24 мар 2014
:
Семплы новых песен ANETTE OLZON
13 мар 2014
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH хочет встретиться с бывшей вокалисткой NIGHTWISH
27 фев 2014
:
ANETTE OLZON: «Почему я не принимала участие в работе над новым документальным видео NIGHTWISH»
16 фев 2014
:
Трек-лист нового альбома ANETTE OLZON
14 фев 2014
:
Новое видео ANETTE OLZON
8 фев 2014
:
Тизер нового клипа ANETTE OLZON
6 фев 2014
:
Обложка нового альбома ANETTE OLZON
27 янв 2014
:
Выход нового альбома ANETTE OLZON отложен
22 дек 2013
:
ANETTE OLZON ответила на вопросы
17 дек 2013
:
Видео с текстом от ANETTE OLZON
29 ноя 2013
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH на одном лейбле с бывшей вокалисткой NIGHTWISH
15 окт 2013
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH не против дуэта с другой бывшей вокалисткой NIGHTWISH
1 сен 2013
:
Бывшвая вокалистка NIGHTWISH хвалит альбом бывшей вокалистки NIGHTWISH
29 мар 2013
:
У ANETTE OLZON родился третий ребенок
12 фев 2013
:
Новое демо ANETTE OLZON
23 янв 2013
:
Видео с выступления ANETTE OLZON
18 ноя 2012
:
ANETTE OLZON работает над сольным альбомом
сегодня
Новая песня ANETTE OLZON
"Day Of Wrath", новая песня ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rapture", релиз которого намечен на десятое мая:
01. Heed The Call
02. Rapture
03. Day Of Wrath
04. Requiem
05. Arise
06. Take A Stand
07. Cast Evil Out
08. Greedy World
09. Hear My Song
10. Head Up High
11. We Search For Peace
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
20 мар 2024
Corpsegrinder04
Не понравилась песня. Особенно хуепутало бассист из Pain, которое здесь по видимости своей жопой гроулинг изображает.
Ему надо послушать как гроулинг звучать должен у условных ранних My Dying Bride, SepticFlesh ну или хотя бы у Свано из Edge of Sanity, на худой конец у Тагрена спросил бы, как тот в 1994-м и 2000-м хипокриси хорошо гроулил.
Надеюсь будут песни получше на альбоме, без этой блевоты.
2
просмотров: 277
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ему надо послушать как гроулинг звучать должен у условных ранних My Dying Bride, SepticFlesh ну или хотя бы у Свано из Edge of Sanity, на худой конец у Тагрена спросил бы, как тот в 1994-м и 2000-м хипокриси хорошо гроулил.
Надеюсь будут песни получше на альбоме, без этой блевоты.