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*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 344
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Anette Olzon

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13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале

9 мар 2015 : 		 Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON

2 мар 2015 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON

28 фев 2015 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

29 дек 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH ушла с лейбла

12 сен 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

7 авг 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

8 июн 2014 : 		 ANETTE OLZON исполнила два новых трека

1 май 2014 : 		 ANETTE OLZON представила состав группы

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен ANETTE OLZON
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|||| 13 сен 2021

Новая песня ANETTE OLZON



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"Strong", новая песня группы ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strong", выход которого состоялся на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Bye Bye Bye"
"Sick Of You"
"I Need To Stay"
"Strong"
"Parasite"
"Sad Lullaby"
"Fantastic Fanatic"
"Who Can Save Them"
"Catcher Of My Dreams"
"Hear Them Roar"
"Roll The Dice"

ANETTE OLZON Releases Strong Album; Title Track Audio Streaming



Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

EvgenBriden


13 сен 2021, 20:14		Хорошая песенка, да и в целом услышанные трэки с нового альбома радуют! Мадам в полном порядке и голос отличный

Sting


13 сен 2021, 22:29		Странное дело... Новые работы Аннет мне нравятся больше, чем последние работы Nightwish.. oO


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