13 сен 2021



Новая песня ANETTE OLZON



"Strong", новая песня группы ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strong", выход которого состоялся на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Bye Bye Bye"

"Sick Of You"

"I Need To Stay"

"Strong"

"Parasite"

"Sad Lullaby"

"Fantastic Fanatic"

"Who Can Save Them"

"Catcher Of My Dreams"

"Hear Them Roar"

"Roll The Dice"







