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*SLAYER вернулись! 59
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 20
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Anette Olzon

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Новая песня ANETTE OLZON



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"Heed The Call", новая песня ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rapture", релиз которого намечен на десятое мая.




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