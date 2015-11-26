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Anette Olzon

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17 окт 2021 : 		 ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»

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20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

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19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

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2 мар 2015 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON

28 фев 2015 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

29 дек 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH ушла с лейбла

12 сен 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

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8 июн 2014 : 		 ANETTE OLZON исполнила два новых трека
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ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»



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ANETTE OLZON в недавней беседе с CNN рассказала о том, как балансирует между обычной работой и карьерой вокалистки:

«Я всегда хотела помогать людям и работать с тем, что даёт мне что-то для души. Я дипломированная медсестра. Поэтому я начала учиться и получила степень бакалавра. Это заняло у меня несколько лет. И вот уже три года я работаю по этой специальности. И я чувствую, что это хорошее дополнение — это хорошее дополнение к музыке и к другой работе. Я считаю, что для нас полезно видеть другие вещи. Я работаю с новорождёнными детьми в родильном отделении, так что это действительно очень хорошая работа».

Ex-NIGHTWISH Frontwoman ANETTE OLZON: Metal Singer By Night, Nurse By Day











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jotun


17 окт 2021, 14:42		Отлично вы для заголовка справились с переводом фразы "Metal Singer By Night, Nurse By Day".

Kliops144


17 окт 2021, 19:04		Поет малышам?

Gustaff


17 окт 2021, 19:26		А вот Тарья пожирает морепродукты и смеется над нищими и нуждающимися с балкона шикарной виллы


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