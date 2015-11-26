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ANETTE OLZON : «Красотка — днём, в ночи —...»



ANETTE OLZON в недавней беседе с CNN рассказала о том, как балансирует между обычной работой и карьерой вокалистки:



«Я всегда хотела помогать людям и работать с тем, что даёт мне что-то для души. Я дипломированная медсестра. Поэтому я начала учиться и получила степень бакалавра. Это заняло у меня несколько лет. И вот уже три года я работаю по этой специальности. И я чувствую, что это хорошее дополнение — это хорошее дополнение к музыке и к другой работе. Я считаю, что для нас полезно видеть другие вещи. Я работаю с новорождёнными детьми в родильном отделении, так что это действительно очень хорошая работа».







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