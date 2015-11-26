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Anette Olzon

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13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале

9 мар 2015 : 		 Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON

2 мар 2015 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON

28 фев 2015 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

29 дек 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH ушла с лейбла

12 сен 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

7 авг 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

8 июн 2014 : 		 ANETTE OLZON исполнила два новых трека

1 май 2014 : 		 ANETTE OLZON представила состав группы

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен ANETTE OLZON
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ANETTE OLZON рассказала о буллинге



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ANETTE OLZON в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, когда в своей жизни сталкивалась с буллингом:

«Надо мной издевались в детстве и, собственно, не так много лет назад во взрослом возрасте. Я была студенткой-медсестрой и пришла в одно отделение, чтобы пройти практику. И там надо мной издевались. А я в это время попала в местный журнал — большая статья о моём первом сольном альбоме "Shine" или что-то вроде того; я не помню — так что я была в центре внимания. И я думаю, что это была ревность. Никогда не угадаешь. Я ещё ничего не сделала. И на самом деле они так сильно издевались надо мной, что я плакала каждый день, когда возвращалась домой. А мне было 47 лет в то время, и я как будто снова оказалась в школе. А я ведь ничего не сделала. Как в школе, это не зависит от тебя.

Я могу сказать, что люди, над которыми издеваются, должны знать, что это никогда не связано с ними. Это может быть зависть; это может быть то, что у обидчиков скучная жизнь, — я не знаю. И ненавистники в Интернете также ненавидят меня — они всё ещё ненавидят меня. И они всё ещё пишут мне ужасные вещи, например "ты отстой". Я получаю такие сообщения всё время в моём аккаунте в Instagram. Так что я не сделала того, что сделала в детстве, — не постояла за себя. Прошло много лет, прежде чем я фактически взяла ту девочку, которая была хуже всех, — я отвела её в сторону и потом сильно избила. И это заставило её остановиться. И я не говорю, что вы должны так поступать, но вам действительно нужно обратиться к директору, к учителям, вам нужно обратиться в полицию. Здесь, в Швеции, вы можете обратиться в полицию, потому что издевательство над кем-то может быть уголовным преступлением. Если вы взрослый человек и над вами издеваются на вашем рабочем месте, просто уйдите. Если над вами издевается начальник — такое тоже бывает — просто увольтесь. А ненавистники в Интернете — просто не отвечайте им. Не тратьте на них свою энергию. Блокируйте их. Я блокирую каждого. Один комментарий, он может быть сексуального характера, я блокирую их. Я блокирую их мгновенно. Я не читаю комментарии на YouTube. Если бы я это делала, я бы плакала каждый день. Нет, но это ужасно. И я думаю, что люди, которые издеваются над другими, будь то дети или... Это ещё ужаснее, когда ты взрослый, потому что ты должен понимать, что лучше. Но если вы просто посмотрите на Facebook, вы увидите их, это как... Они могут быть моего возраста и издеваться над детьми. Так что это ужасно, да. Но нужно идти к кому-то и не оставлять это просто так, потому что они не отстанут».

Former NIGHTWISH Singer ANETTE OLZON Opens Up About Being Bullied





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

hansi_hrb


13 сен 2021, 11:29		естественная часть жизни, что тут стонать и плакать

Sw0Rn


13 сен 2021, 15:32		Такая ранимая..)

Санчез


13 сен 2021, 15:39		Sw0Rn, она woman...

father


13 сен 2021, 16:01		Это она ещё дарксайд не читала:)
А вообще новый альбом-то у неё очень даже достойным вышел.

DarkRoom_0


13 сен 2021, 17:37		Люди никогда не исправятся, посмотрите на тех кто обежал других в свое время - ходят бомжуют или работают на низкооплачеваемой работе круглые сутки, сводя концы с концами.

Tomahawk


13 сен 2021, 17:56		>И там надо мной издевались

Белые христианские гетеросексуалы?


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