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ANETTE OLZON рассказала о буллинге



ANETTE OLZON в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, когда в своей жизни сталкивалась с буллингом:



«Надо мной издевались в детстве и, собственно, не так много лет назад во взрослом возрасте. Я была студенткой-медсестрой и пришла в одно отделение, чтобы пройти практику. И там надо мной издевались. А я в это время попала в местный журнал — большая статья о моём первом сольном альбоме "Shine" или что-то вроде того; я не помню — так что я была в центре внимания. И я думаю, что это была ревность. Никогда не угадаешь. Я ещё ничего не сделала. И на самом деле они так сильно издевались надо мной, что я плакала каждый день, когда возвращалась домой. А мне было 47 лет в то время, и я как будто снова оказалась в школе. А я ведь ничего не сделала. Как в школе, это не зависит от тебя.



Я могу сказать, что люди, над которыми издеваются, должны знать, что это никогда не связано с ними. Это может быть зависть; это может быть то, что у обидчиков скучная жизнь, — я не знаю. И ненавистники в Интернете также ненавидят меня — они всё ещё ненавидят меня. И они всё ещё пишут мне ужасные вещи, например "ты отстой". Я получаю такие сообщения всё время в моём аккаунте в Instagram. Так что я не сделала того, что сделала в детстве, — не постояла за себя. Прошло много лет, прежде чем я фактически взяла ту девочку, которая была хуже всех, — я отвела её в сторону и потом сильно избила. И это заставило её остановиться. И я не говорю, что вы должны так поступать, но вам действительно нужно обратиться к директору, к учителям, вам нужно обратиться в полицию. Здесь, в Швеции, вы можете обратиться в полицию, потому что издевательство над кем-то может быть уголовным преступлением. Если вы взрослый человек и над вами издеваются на вашем рабочем месте, просто уйдите. Если над вами издевается начальник — такое тоже бывает — просто увольтесь. А ненавистники в Интернете — просто не отвечайте им. Не тратьте на них свою энергию. Блокируйте их. Я блокирую каждого. Один комментарий, он может быть сексуального характера, я блокирую их. Я блокирую их мгновенно. Я не читаю комментарии на YouTube. Если бы я это делала, я бы плакала каждый день. Нет, но это ужасно. И я думаю, что люди, которые издеваются над другими, будь то дети или... Это ещё ужаснее, когда ты взрослый, потому что ты должен понимать, что лучше. Но если вы просто посмотрите на Facebook, вы увидите их, это как... Они могут быть моего возраста и издеваться над детьми. Так что это ужасно, да. Но нужно идти к кому-то и не оставлять это просто так, потому что они не отстанут».







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