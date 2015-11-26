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Новая песня ANETTE OLZON



"Fantastic Fanatic", новая песня ANETTE OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Strong", выходящего десятого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Bye Bye Bye



02. Sick Of You



03. I Need To Stay



04. Strong



05. Parasite



06. Sad Lullaby



07. Fantastic Fanatic



08. Who Can Save Them



09. Catcher Of My Dreams



10. Hear Them Roar



11. Roll The Dice







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