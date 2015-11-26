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ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH



ANETTE OLZON отреагировала на сообщения фанатов, что на днях исполнилось 13 лет с момента выхода альбома NIGHTWISH "Dark Passion Play":



«Вы сообщили, что прошло уже тринадцать лет с момента выхода "Dark Passion Play". Не могу поверить в то, что пролетело столько лет, но этот альбом, без сомнения, по-прежнему мне дорог. Он позволил мне жить моей музыкой в 36 лет и воплотил мою детскую мечту — стать полноценной вокалисткой на полной занятости.



Для меня запись длилась три месяца, когда мы с Tuomas'ом [Holopainen'ом, лидером NIGHTWISH] жили в лесном домике во время финской зимы. Мы записывали песни, веселились и отлично проводили время. Я не особо хорошо знала ребят на тот момент, но тур по альбому был грандиозным, и я смогла увидеть весь мир. Это было одинаково захватывающее и стрессовое для меня время, так как я даже и не представляла размах популярности группы в момент присоединения к ней, и я никогда не бывала в таком длительном турне, так что это была очень тяжёлая работа как физически, так и ментально.



Я сохранила множество приятных воспоминаний, связанных с этим альбомом, который также любят те, кто не интересуется металлом. Его крутили у нас по радио, и он был на первом месте в хит-парадах детей и завоевал замечательную награду Echo. Так что я всегда ощущаю благословение от того, что стала частью этого альбома, и я горжусь тем, что работала над ним. Эти песни были написаны не под меня, и записывать их было очень непросто. Но я искренне благодарна всем вам, кто купил эту пластинку, и тем, кто нас поддерживал.



С днём рождения меня, остальных ребят из NIGHTWISH, и, конечно же, "Dark Passion Play"».







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