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Anette Olzon

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22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили

17 июн 2015 : 		 ANETTE OLZON о новом материале

9 мар 2015 : 		 Кавер-версия BLINK-182 от ANETTE OLZON

2 мар 2015 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от ANETTE OLZON

28 фев 2015 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

29 дек 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH ушла с лейбла

12 сен 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

7 авг 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

8 июн 2014 : 		 ANETTE OLZON исполнила два новых трека

1 май 2014 : 		 ANETTE OLZON представила состав группы

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен ANETTE OLZON

13 мар 2014 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH хочет встретиться с бывшей вокалисткой NIGHTWISH

27 фев 2014 : 		 ANETTE OLZON: «Почему я не принимала участие в работе над новым документальным видео NIGHTWISH»

16 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ANETTE OLZON

14 фев 2014 : 		 Новое видео ANETTE OLZON
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Новое видео ANETTE OLZON



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"Parasite", новое видео группы ANETTE OLZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strong", выходящего десятого сентября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Bye Bye Bye

02. Sick Of You

03. I Need To Stay

04. Strong

05. Parasite

06. Sad Lullaby

07. Fantastic Fanatic

08. Who Can Save Them

09. Catcher Of My Dreams

10. Hear Them Roar

11. Roll The Dice

Former NIGHTWISH Singer ANETTE OLZON To Release Second Solo Album, 'Strong'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


22 июн 2021, 20:38		Очень хорошо, видать с Лииматайненом не зря дружила.


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