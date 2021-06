сегодня



Новое видео ANETTE OLZON



"Parasite", новое видео группы ANETTE OLZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strong", выходящего десятого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Bye Bye Bye



02. Sick Of You



03. I Need To Stay



04. Strong



05. Parasite



06. Sad Lullaby



07. Fantastic Fanatic



08. Who Can Save Them



09. Catcher Of My Dreams



10. Hear Them Roar



11. Roll The Dice













+1 -0



( 1 ) просмотров: 124