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Anette Olzon

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У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH



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Шведская певица Anette Olzon вспомнила свою работу с NIGHTWISH в период с 2007 по 2012 годы в интервью с финским Chaoszine:

«Что ж, я испытываю смешанные чувства. Это было адское время. Вы же знаете, что обычно творится в СМИ в Финляндии. А я вот не понимала, что происходит, так как не знала, насколько группа важна в стране, я ведь в Финляндии не живу. Так что в те годы с одной стороны было круто, с другой — чёрт-те что. Меня постоянно не было дома. Когда я присоединилась к Nightwish, у них были самые сложные гастроли. У меня был пятилетний сын, а я уехала и вернулась домой только через пять недель. Потом неделю дома, и ещё четыре — в дороге. У меня даже не было времени, чтобы распаковать чемоданы. Так что, честно говоря, я даже не всё могу вспомнить. И, конечно же, в последние годы сотрудничества, когда уже сложилась не самая приятная атмосфера, а у меня родился третий ребёнок, всё и случилось.

Так что у меня остались и очень счастливые воспоминания, и очень негативные чувства. Но, конечно, это был потрясающий опыт, и моя мечта стала реальностью. Я была постоянной певицей в потрясающей великой группе. В очень хорошей группе. Так что я ценю те альбомы, которые мы записали, и, конечно же, всегда буду дорожить этим временем».

ANETTE OLZON Looks Back On Her Time With NIGHTWISH With





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


20 сен 2021, 17:06		Да, альбомы с ее участием я до сих пор люблю. А вот после вообще нахуй.


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