сегодня



Две песни от SMASHING PUMPKINS



THE SMASHING PUMPKINS опубликовали две новых песни из своего двойного альбома "Cyr", выходящего 27 ноября на Sumerian Records. Треки "Confessions Of A Dopamine Addict" и "Wrath" можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. The Colour Of Love



02. Confessions Of A Dopamine Addict



03. Cyr



04. Dulcet In E



05. Wrath



06. Ramona



07. Anno Satana



08. Birch Grove



09. Wyttch



10. Starrcraft



11. Purple Blood



12. Save Your Tears



13. Telegenix



14. Black Forest, Black Hills



15. Adrennalynne



16. Haunted



17. The Hidden Sun



18. Schaudenfreud



19. Tyger, Tyger



20. Minerva





































