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Лидер THE SMASHING PUMPKINS : «Меня изображают тираном»



В новом интервью Тому Пауэру, ведущему программы "Q" на канадском CBC Radio One, фронтмен SMASHING PUMPKINS Billy Corgan ответил на вопрос о том, почему он так много общается со своими фанатами в Instagram:



«Ну, на очень простом уровне как человек, которого изображали в средствах массовой информации определённым образом, то, что я слышал снова и снова на протяжении многих лет, было: "Ух ты! Ты не тот человек, о котором я читал"».



Billy сказал, что он был неприятно удивлён от того, каким его изображали:



«Я не знаю... Выбирайте на свой вкус... Сумасшедший, умалишённый, тиран — много чего. Существуют ли какие-либо из этих аспектов в моём характере? Я могу сказать, что да. Но я не думаю, что ты можешь быть успешным артистом в течение 30 лет, если ты сумасшедший. Статьи с кликбейтом — да такого полно. Так что я обнаружил, что когда я занимаюсь своими собственными аккаунтами в соцсетях и разговариваю с теми людьми, которые общаются со мной каждый день, они незаметно становятся частью сюжета и меняют мнение, создавая нарратив, который мы проживаем в мире нарративов. Нужно только посмотреть на политическую сферу, чтобы понять, как нарративы невероятно важны для того, как люди приходят к своим решениям. Создавая более позитивный нарратив вокруг себя в общении с теми людьми, которые действительно поддерживают меня ежедневно, мы можем рассказать другую историю.



Я вырос в то время, когда ты должен был поговорить с "Нью-Йорк Таймс", ты должен был поговорить со Спином или с кем угодно, и если они отвешивали тебе подзатыльник, ты должен был принять это, потому что тебе нужно было, чтобы они рассказали людям, что у тебя вышел новый альбом. Сейчас мы живём в то время, когда ты на самом деле не знаешь этих людей, и правила, связанные с таким типом взаимодействия, меняются. И поэтому я думаю, что когда я занимаюсь своими собственными аккаунтами в соцсетях, напрямую коммуницируя, когда я готов показаться несовершенным человеком, которым я и являюсь, потому что я могу быть мелочным, я могу быть глупым в равной степени, — люди приходят к своему собственному решению о том, кто ты такой, и они приходят к своему собственному решению о том, хотят ли они быть лояльными по отношению к тебе или нет. Это не всегда срабатывает — я бы сказал, что срабатывает только в 8 случаях из 10. Но в 8 случаях из 10 это работает, и я думаю, что это положительный результат для того, что мы пытаемся достичь.



Это музыкальный бизнес — мы крутимся в музыкальным бизнесе. Мы не занимаемся театральным бизнесом, мы не занимаемся кликбейтом, мы занимаемся музыкальным бизнесом. Мы пишем песни, продюсируем записи и устраиваем концерты. И до тех пор, пока люди поддерживают это, мы продолжаем работать. Это все, о чём мы когда-либо просили».













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