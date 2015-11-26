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The Smashing Pumpkins

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10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS

4 авг 2018 : 		 COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS

14 июл 2018 : 		 SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN

30 июн 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

13 июн 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

8 июн 2018 : 		 Новая песня SMASHING PUMPKINS
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Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»



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В новом интервью Тому Пауэру, ведущему программы "Q" на канадском CBC Radio One, фронтмен SMASHING PUMPKINS Billy Corgan ответил на вопрос о том, почему он так много общается со своими фанатами в Instagram:

«Ну, на очень простом уровне как человек, которого изображали в средствах массовой информации определённым образом, то, что я слышал снова и снова на протяжении многих лет, было: "Ух ты! Ты не тот человек, о котором я читал"».

Billy сказал, что он был неприятно удивлён от того, каким его изображали:

«Я не знаю... Выбирайте на свой вкус... Сумасшедший, умалишённый, тиран — много чего. Существуют ли какие-либо из этих аспектов в моём характере? Я могу сказать, что да. Но я не думаю, что ты можешь быть успешным артистом в течение 30 лет, если ты сумасшедший. Статьи с кликбейтом — да такого полно. Так что я обнаружил, что когда я занимаюсь своими собственными аккаунтами в соцсетях и разговариваю с теми людьми, которые общаются со мной каждый день, они незаметно становятся частью сюжета и меняют мнение, создавая нарратив, который мы проживаем в мире нарративов. Нужно только посмотреть на политическую сферу, чтобы понять, как нарративы невероятно важны для того, как люди приходят к своим решениям. Создавая более позитивный нарратив вокруг себя в общении с теми людьми, которые действительно поддерживают меня ежедневно, мы можем рассказать другую историю.

Я вырос в то время, когда ты должен был поговорить с "Нью-Йорк Таймс", ты должен был поговорить со Спином или с кем угодно, и если они отвешивали тебе подзатыльник, ты должен был принять это, потому что тебе нужно было, чтобы они рассказали людям, что у тебя вышел новый альбом. Сейчас мы живём в то время, когда ты на самом деле не знаешь этих людей, и правила, связанные с таким типом взаимодействия, меняются. И поэтому я думаю, что когда я занимаюсь своими собственными аккаунтами в соцсетях, напрямую коммуницируя, когда я готов показаться несовершенным человеком, которым я и являюсь, потому что я могу быть мелочным, я могу быть глупым в равной степени, — люди приходят к своему собственному решению о том, кто ты такой, и они приходят к своему собственному решению о том, хотят ли они быть лояльными по отношению к тебе или нет. Это не всегда срабатывает — я бы сказал, что срабатывает только в 8 случаях из 10. Но в 8 случаях из 10 это работает, и я думаю, что это положительный результат для того, что мы пытаемся достичь.

Это музыкальный бизнес — мы крутимся в музыкальным бизнесе. Мы не занимаемся театральным бизнесом, мы не занимаемся кликбейтом, мы занимаемся музыкальным бизнесом. Мы пишем песни, продюсируем записи и устраиваем концерты. И до тех пор, пока люди поддерживают это, мы продолжаем работать. Это все, о чём мы когда-либо просили».

SMASHING PUMPKINS





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