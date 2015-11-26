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The Smashing Pumpkins

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25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS

4 авг 2018 : 		 COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS

14 июл 2018 : 		 SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN

30 июн 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

13 июн 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

8 июн 2018 : 		 Новая песня SMASHING PUMPKINS

26 мар 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY не оставила нам вариантов»

28 фев 2018 : 		 Так ли хороши продажи билетов на тур SMASHING PUMPKINS

16 фев 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS подтвердили тур

15 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы

14 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

15 ноя 2017 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK

23 авг 2017 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу

29 июн 2017 : 		 Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS

18 янв 2017 : 		 Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех
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Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом



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Группа JIMMY CHAMBERLIN COMPLEX, в состав которой входит барабанщик THE SMASHING PUMPKINS Jimmy Chamberlin, выпустит двадцать пятого сентября на Make Records новую работу "Honor". В записи также принимали участие басист и продюсер Billy Mohler, гитарист Sean Wollstenhulme, а также Frank Catalano и участники KNEEBODY Adam Benjamin, Ben Wendell и Shane Endsley.

Трек-лист:

01. Integrity

02. Humility

03. Service

04. Grace

05. Entitled

SMASHING PUMPKINS Drummer








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