сегодня



Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом



Группа JIMMY CHAMBERLIN COMPLEX, в состав которой входит барабанщик THE SMASHING PUMPKINS Jimmy Chamberlin, выпустит двадцать пятого сентября на Make Records новую работу "Honor". В записи также принимали участие басист и продюсер Billy Mohler, гитарист Sean Wollstenhulme, а также Frank Catalano и участники KNEEBODY Adam Benjamin, Ben Wendell и Shane Endsley.



Трек-лист:



01. Integrity



02. Humility



03. Service



04. Grace



05. Entitled



















+0 -0



просмотров: 222

