Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом
Группа JIMMY CHAMBERLIN COMPLEX, в состав которой входит барабанщик THE SMASHING PUMPKINS Jimmy Chamberlin, выпустит двадцать пятого сентября на Make Records новую работу "Honor". В записи также принимали участие басист и продюсер Billy Mohler, гитарист Sean Wollstenhulme, а также Frank Catalano и участники KNEEBODY Adam Benjamin, Ben Wendell и Shane Endsley.
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