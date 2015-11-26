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Вокалист THE SMASHING PUMPKINS : «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»



Вокалист THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan в недавнем интервью австралийской радиостанции Triple M обсудил тему разобщённости в США:



«Любопытно то, что есть одно существенное отличие от турбулентных 1960-х или 1970-х годов в Великобритании — существование почти консенсуса между музыкальным и политическим классами, и трения, похоже, не существует. Я к тому, что есть трения против одной политической партии, но на самом деле не кажется, что есть контркультура, что немного странно.



Как говорили на последних выборах — это не мои слова, я их где-то прочитал — если вы согласны с крупными технологическими компаниями, правительством и средствами массовой информации, вы не выступаете против чего-либо. Так что всё это немного странно — и я говорю это для молодых музыкантов — будет ли в Америке класс музыкантов, который восстанет против того, что сейчас, казалось бы, является социальным консенсусом? Потому что я не могу сказать, что подобное когда-либо было за то время, что я живу. Происходит странное выравнивание, которое, кажется, не порождает музыку протеста; похоже, что это больше похоже на самовосхваление или что-то вроде того.



Может быть, мы достигаем точки, когда люди меньше склонны верить той или иной стороне, и больше склонны думать не о чём-то среднем, а о какой-то другой версии событий. Потому что, может быть, эта история как бы сама себя изжила. Я знаю, что в Америке всё это настолько разобщает, что люди даже больше не говорят об этом. Мы достигли точки, когда люди даже перестали говорить на этот счёт, потому что говорить, по сути, больше и не о чем».



По словам Billy, его цель — стать артистом, который может обеспечить людям комфорт, облегчение и положительную энергию:



«Для меня, как для публичного артиста, часть моей работы — это умение разговаривать со всеми. Когда я смотрю на аудиторию, я не думаю о том, кто за какую сторону в политике и в социальном плане, я просто хочу иметь возможность общаться. Так что артист по определению должен быть объединяющей фигурой. Я правда хочу, чтобы все ладили. Я правда верю, что у каждого должен быть отличный шанс на "Американскую мечту" и всё остальное. Так что очень трудно наблюдать за расколом. И есть много поводов для беспокойства. Я не думаю, что одна сторона — это здорово, а другая — плохо; я считаю, что они все запутались».













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