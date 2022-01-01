Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
[= ||| все новости группы



*

The Smashing Pumpkins

*



21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня THE SMASHING PUMPKINS



zoom
"Beguiled", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Atum: A Rock Opera In Three Acts", который разбит на три части: первая выйдет 15 января, вторая — 31 января и третья — 21 апреля в рамках бокс-сета со всеми 33 треками, который будет дополнен ещё десятью не издававшимися композициями. "Beguiled" впервые была представлена в TikTok, в котором Billy Corgan на протяжении 33 недель будет представлять по одному новому треку каждую неделю в "Thirty-Three With William Patrick Corgan". Первые две серии с песнями "Atum" и "Butterfly Suite" уже вышли.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом