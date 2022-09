сегодня



Новая песня THE SMASHING PUMPKINS



"Beguiled", новая песня группы THE SMASHING PUMPKINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Atum: A Rock Opera In Three Acts", который разбит на три части: первая выйдет 15 января, вторая — 31 января и третья — 21 апреля в рамках бокс-сета со всеми 33 треками, который будет дополнен ещё десятью не издававшимися композициями. "Beguiled" впервые была представлена в TikTok, в котором Billy Corgan на протяжении 33 недель будет представлять по одному новому треку каждую неделю в "Thirty-Three With William Patrick Corgan". Первые две серии с песнями "Atum" и "Butterfly Suite" уже вышли.







