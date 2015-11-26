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Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде



Вокалист THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что такое брендовый имидж рок-звезды и как оставаться самим собой:



«По какой-то причине, когда я был моложе, меня не считали красивым. Поэтому моя внешность не входила ни в чью формулу успеха группы. Об этом никогда не говорили. Фотографы пытались засунуть меня на задний план во время фотосессий группы и ставили других людей [передо мной]. Клянусь Богом... Ну знаете, всё меняется. Сейчас в моде вампирский образ. Но в то время я не считался красивым человеком. И люди говорили мне об этом — не то чтобы я сам догадался. Люди говорили мне: "О, ты просто плохо выглядишь". Как будто это было плохо для моей карьеры. Так что мне пришлось сделать своего рода критические выводы: а) это меня не остановит; б) это не так важно; в) я буду собой — если я чудак, вампир или кто-то ещё, я просто буду собой. И вот прошло 20 с лишним лет, а люди всё время говорят мне о том, как я выглядел тогда и как это повлияло на них».







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