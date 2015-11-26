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The Smashing Pumpkins

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15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS

4 авг 2018 : 		 COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS

14 июл 2018 : 		 SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN
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Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде



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Вокалист THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что такое брендовый имидж рок-звезды и как оставаться самим собой:

«По какой-то причине, когда я был моложе, меня не считали красивым. Поэтому моя внешность не входила ни в чью формулу успеха группы. Об этом никогда не говорили. Фотографы пытались засунуть меня на задний план во время фотосессий группы и ставили других людей [передо мной]. Клянусь Богом... Ну знаете, всё меняется. Сейчас в моде вампирский образ. Но в то время я не считался красивым человеком. И люди говорили мне об этом — не то чтобы я сам догадался. Люди говорили мне: "О, ты просто плохо выглядишь". Как будто это было плохо для моей карьеры. Так что мне пришлось сделать своего рода критические выводы: а) это меня не остановит; б) это не так важно; в) я буду собой — если я чудак, вампир или кто-то ещё, я просто буду собой. И вот прошло 20 с лишним лет, а люди всё время говорят мне о том, как я выглядел тогда и как это повлияло на них».

SMASHING PUMPKINS





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