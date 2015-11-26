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Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»



Jeff Schroeder в недавнем интервью рассказал о статусе работы над новым альбомом SMASHING PUMPKINS:



«Сейчас мы на полпути работы над еще одним большим альбомом, который, по сути, является продолжением "Mellon Collie [And The Infinite Sadness]" и "Machina", так что это третий альбом в трилогии и он скорее концептуальный. И этот альбом состоит из 33 песен. Мы работали над ним долго — по сути, почти целый год. Но сейчас мы находимся в середине настоящего процесса записи и всего остального. James [Iha, гитара] и я работаем здесь, в Лос-Анджелесе. Барабаны в основном готовы, так что Jimmy [Chamberlin] сделал свою часть работы. Но Billy [Corgan, основной участник SMASHING PUMPKINS] работает в Чикаго, а я здесь, в Лос-Анджелесе, и James в Лос-Анджелесе, так что мы вовсю работаем над этим. Это, вероятно, займет большую часть оставшегося года, потому что это большая, разросшаяся вещь.



Это было очень сложно — работать над таким большим произведением, потому что даже для меня, как для гитариста, как правило, ты всегда работаешь над чем-то, и у тебя есть куча идей, чтобы попробовать себя в новых треках. А потом, после четырех песен, ты думаешь: "Ладно, мне нужно придумать что-то еще". И тогда ты усердно работаешь и проходишь через первые 11 песен, и ты такой: "О, подожди-ка. Это только первый акт. У меня впереди еще два акта!". [Смеется].



Так что вам действительно придется глубоко копнуть. Вы должны углубиться в самые глубины души, чтобы узнать, что там внутри. К чему призывает эта песня? Как я могу слушать эту песню иначе, чем предыдущую? И это по-настоящему подталкивает тебя к творчеству. Иногда это трудно, и мы терпим неудачу. Я потерпел неудачу. А потом ты возвращаешься на следующий день и пробуешь снова, и это приносит удовлетворение, когда ты говоришь: "Вау, вчера было отстойно, а сегодня на самом деле неплохо в той же самой песне". Так что это может быть увлекательно».







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