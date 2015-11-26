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The Smashing Pumpkins

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28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS

4 авг 2018 : 		 COURTNEY LOVE, CHINO MORENO, MARK MCGRATH выступили на юбилее THE SMASHING PUMPKINS

14 июл 2018 : 		 SMASHING PUMPKINS исполнили кавер на песню LED ZEPPELIN

30 июн 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS
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Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома



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В рамках недавнего разговора с вокалистом THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'ом у него спросили, не планирует ли он запись рождественского альбома с группой или сольно:

«Вообще-то, пару лет назад я записал рождественский альбом. Мы сделали это быстро и я не был доволен результатами, так что я все выбросил. Но я написал несколько песен, нашел несколько классных малоизвестных и выбрал пару классических композиций из тех, что мне понравились. Я надеюсь, что мы как-нибудь с этим справимся, но на данный момент все полностью застопорилось».

SMASHING PUMPKINS' BILLY CORGAN Says He Started Work On Christmas Album A Couple Of Years Ago But He 'Junked It All'





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