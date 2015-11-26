сегодня



Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома



В рамках недавнего разговора с вокалистом THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'ом у него спросили, не планирует ли он запись рождественского альбома с группой или сольно:



«Вообще-то, пару лет назад я записал рождественский альбом. Мы сделали это быстро и я не был доволен результатами, так что я все выбросил. Но я написал несколько песен, нашел несколько классных малоизвестных и выбрал пару классических композиций из тех, что мне понравились. Я надеюсь, что мы как-нибудь с этим справимся, но на данный момент все полностью застопорилось».













+0 -0



просмотров: 67

