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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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The Smashing Pumpkins

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|||| 26 окт 2023

THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист



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Jeff Schroeder объявил об уходе из THE SMASHING PUMPKINS:

«Сейчас легко сказать, что когда я присоединился к THE SMASHING PUMPKINS в 2007 году, я не представлял, во что ввязываюсь. Казалось, что возможность появилась из ниоткуда. Я учился в Калифорнийском университете, работая над докторской диссертацией по сравнительному литературоведению, когда близкий друг прислал мне сообщение, что THE SMASHING PUMPKINS ищут гитариста. Будучи большим поклонником группы, я с головой погрузился в процесс прослушивания. Это было одно из лучших решений в моей жизни. Количество невероятных воспоминаний, связанных с группой за последние 16 лет, не поддается исчислению.

Хотя это было очень трудное решение, я решил покинуть коллектив, чтобы освободить место для поиска несколько иного пути.

Я хочу поблагодарить Billy, Jimmy, James и Jack за то, что они были замечательными товарищами по команде и просто лучшими друзьями. Мне будет очень не хватать общения с вами на сцене. Я желаю участникам всех благ в будущем. Я обязательно буду следить и внимательно наблюдать!»

В отдельном сообщении по поводу ухода Schroeder'а ситуацию прокомментировали
Billy Corgan, James Iha и Jimmy Chamberlin:

«Мы благодарим Jeff'а за его неустанную преданность группе и нашим замечательным поклонникам. Слова не могут выразить нашу благодарность и признательность за то, что он является нашим другом и был рядом с SP в хорошие и трудные времена».




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