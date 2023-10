26 окт 2023



THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист



Jeff Schroeder объявил об уходе из THE SMASHING PUMPKINS:



«Сейчас легко сказать, что когда я присоединился к THE SMASHING PUMPKINS в 2007 году, я не представлял, во что ввязываюсь. Казалось, что возможность появилась из ниоткуда. Я учился в Калифорнийском университете, работая над докторской диссертацией по сравнительному литературоведению, когда близкий друг прислал мне сообщение, что THE SMASHING PUMPKINS ищут гитариста. Будучи большим поклонником группы, я с головой погрузился в процесс прослушивания. Это было одно из лучших решений в моей жизни. Количество невероятных воспоминаний, связанных с группой за последние 16 лет, не поддается исчислению.



Хотя это было очень трудное решение, я решил покинуть коллектив, чтобы освободить место для поиска несколько иного пути.



Я хочу поблагодарить Billy, Jimmy, James и Jack за то, что они были замечательными товарищами по команде и просто лучшими друзьями. Мне будет очень не хватать общения с вами на сцене. Я желаю участникам всех благ в будущем. Я обязательно буду следить и внимательно наблюдать!»



В отдельном сообщении по поводу ухода Schroeder'а ситуацию прокомментировали

Billy Corgan, James Iha и Jimmy Chamberlin:



«Мы благодарим Jeff'а за его неустанную преданность группе и нашим замечательным поклонникам. Слова не могут выразить нашу благодарность и признательность за то, что он является нашим другом и был рядом с SP в хорошие и трудные времена».

