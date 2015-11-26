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The Smashing Pumpkins

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15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

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3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS

25 сен 2020 : 		 Две песни от SMASHING PUMPKINS

18 сен 2020 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Проект барабанщика SMASHING PUMPKINS выпустил сингл

28 авг 2020 : 		 Новые песни THE SMASHING PUMPKINS

25 авг 2020 : 		 Барабанщик THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

5 фев 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS выпустят двойной альбом

3 фев 2020 : 		 У THE SMASHING PUMPKINS есть 21 песня

9 авг 2019 : 		 SMASHING PUMPKINS в "The Late Show With Stephen Colbert"

13 дек 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS в "Jimmy Kimmel Live!"

20 ноя 2018 : 		 THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом

8 ноя 2018 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 окт 2018 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

26 сен 2018 : 		 BILLY CORGAN: «D'ARCY WRETZKY пытается вернуться в группу»

14 сен 2018 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

24 авг 2018 : 		 Концерт SMASHING PUMPKINS в прямом эфире

10 авг 2018 : 		 D'ARCY WRETZKY никогда не вернется в SMASHING PUMPKINS
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Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели



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Лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan запустил благотворительный сбор средств на платформе Cameo для привлечения поклонников к близкой его сердцу организации родного города — PAWS Chicago.

В рамках этого ограниченного по количеству сбора средств 100 поклонников смогут заказать и получить от Corgan'а и его партнёра Chloe Mendel персональные видеопослания — по цене $250 с человека или $4 500 для делового использования — для себя или своих близких. Каждый из счастливых поклонников также получит неожиданный подарок к празднику от фронтмена, который пожертвует 100 % своих доходов от Cameo в пользу PAWS Chicago, крупнейшего в Чикаго приюта для животных.

«В этом году Санта нуждается в небольшой помощи, чтобы доставить вам особые подарки... Поэтому он обратился к Billy и Chloe, и они придумали специальную программу для 100 особых фанатов. За каждое купленное видео вы также получите загадочный приз! Одним из подарков может быть что-то особенное от Reverend Guitars».

SMASHING PUMPKINS



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