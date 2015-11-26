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Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели



Лидер SMASHING PUMPKINS Billy Corgan запустил благотворительный сбор средств на платформе Cameo для привлечения поклонников к близкой его сердцу организации родного города — PAWS Chicago.



В рамках этого ограниченного по количеству сбора средств 100 поклонников смогут заказать и получить от Corgan'а и его партнёра Chloe Mendel персональные видеопослания — по цене $250 с человека или $4 500 для делового использования — для себя или своих близких. Каждый из счастливых поклонников также получит неожиданный подарок к празднику от фронтмена, который пожертвует 100 % своих доходов от Cameo в пользу PAWS Chicago, крупнейшего в Чикаго приюта для животных.



«В этом году Санта нуждается в небольшой помощи, чтобы доставить вам особые подарки... Поэтому он обратился к Billy и Chloe, и они придумали специальную программу для 100 особых фанатов. За каждое купленное видео вы также получите загадочный приз! Одним из подарков может быть что-то особенное от Reverend Guitars».







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