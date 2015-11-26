Новое видео METALITE

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"We Bring You The Stars", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек был записан во время работы над вторым альбомом группы "Biomechanicals", но не был включен в итоговую версию, которая вышла осенью прошлого года. В настоящий момент группа занята записью нового студийного альбома, который будет выпущен в 2021 году.

METALITE Release Music Video For Previously Unreleased Song "We Bring You The Stars"



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