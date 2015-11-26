Новое видео METALITE

"We Bring You The Stars", новое видео группы METALITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек был записан во время работы над вторым альбомом группы "Biomechanicals", но не был включен в итоговую версию, которая вышла осенью прошлого года. В настоящий момент группа занята записью нового студийного альбома, который будет выпущен в 2021 году.
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